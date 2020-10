Furti di biciclette in aumento, allarme sempre forte nel Fermano

PORTO SANT’ELPIDIO - Furti di biciclette, non si arresta il fenomeno, le due ruote vanno a ruba. Fermani sempre più guardinghi, in allerta e sui social postano ogni cosa utile a scoprire gli autori dei raid.

È un tamtam continuo, c’è chi fotografa la bicicletta abbandonata da un ragazzo dopo una fuga e una brutta caduta, probabilmente per sfuggire a qualcuno che lo inseguiva. È caccia a due balordi ben conosciuti tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio, tossicodipendenti e ladri per comprarsi le dosi. Anche i raid negli chalet degli ultimi giorni sarebbero riconducibili a loro due ma al momento, seppure le telecamere abbiano ripreso uno dei due, finora la coppia è riuscita a scamparla. Si moltiplicano intanto le segnalazioni di bici scomparse sui social, mezzi utilizzati verosimilmente per commettere piccoli reati. Ma ci sono anche biciclette ritrovate e spuntate dal nulla. Una è da giorni a Villa Murri a Porto Sant’Elpidio sotto le scale dell’associazione di quartiere Centro e il presidente dell’associazione Luigi Badalini la mette online e scrive «se qualcuno la riconosce può contattarci».

