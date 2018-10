Nuova raffica di furti nelle auto in sosta Scatta l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Ancora Furti nelle auto in sosta. I ladri questa volta colpiscono in via Milano, Ravenna, Firenze e sul lungomare sud. I residenti segnalano a polizia e carabinieri di furti e tentati furti avvenuti nelle aree di sosta delle palazzine in zona sud. Diversi oggetti sono stati ritrovati la mattina seguente per strada. Oggetti abbandonati come portafogli e libretti di circolazione sottratti durante la raffica di raid. Diverse le segnalazioni per abitacoli messi a soqquadro da bande di delinquenti che si aggiravano nella notte tra martedì e mercoledì nelle vie del quartiere Faleriense. In alcuni casi le vittime si sono accorte di non aver chiuso bene la portiera, difatti le vetture non presentavano segni di effrazione.