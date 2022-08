PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme ombrelloni sulle spiagge libere. Sotto la lente il litorale elpidiense, bene le spiagge libere di Porto San Giorgio. «Continua l’operazione Mare Sicuro 2022 -recita il comunicato stampa della Capitaneria- che impegna le donne e gli uomini della Guardia costiera per garantire, durante la stagione estiva, la sicurezza in mare di diportisti e bagnanti, il corretto uso della fascia demaniale e la tutela dell’ambiente.

Il metodo

La notte scorsa -quella di giovedì- il personale della Guardia Costiera di Porto San Giorgio congiuntamente al personale della Polizia locale del Comune di Porto Sant’Elpidio, ha portato a termine un’attività finalizzata al sequestro di attrezzature varie come ombrelloni, sedie e lettini. Tale attrezzatura posta sulla spiaggia libera anche nelle ore notturne veniva utilizzata, per giorni, allo scopo di assicurarsi sempre un posto in spiaggia, nella maggior parte dei casi vicino alla battigia, sottraendo cosi la fruizione del demanio marittimo al pubblico uso. Al termine dell’attività sono stati restituiti ai cittadini del Comune di Porto Sant’Elpidio oltre 700 mq di spiaggia libera». Un’operazione congiunta, da parte della Capitaneria di Porto San Giorgio e dalla polizia locale di Porto Sant’Elpidio, interventi simili sono stati effettuati in questi giorni in altre spiagge in tutta Italia. Situazione ben diversa a Porto San Giorgio, dove turisti e residenti, hanno l’abitudine di utilizzare i servizi messi a disposizione dagli stabilimenti balneari. Questo il primo motivo per il quale, generalmente non viene lasciato nessun tipo di suppellettile sulle spiagge libere, sia perché per quanto riguarda le spiagge libere del centro, vengono utilizzate principalmente dai giovani, più organizzate -con ombrelloni e lettini- le famiglie sulle spiagge libere a sud ma nessuno che lasci l’ombrellone piantato. Cosa che accade più spesso sulle spiagge libere a Lido di Fermo o Casabianca. Il comandante della Capitaneria di Porto San Giorgio, Cristiano Caluisi ha confermato che a Porto San Giorgio non sono stati notati atteggiamenti che abbiano destato l’attenzione sulle spiagge libere del litorale di Porto San Giorgio. «Al momento, al passaggio serale dopo il tramonto non sono stati individuati ombrelloni incustoditi lasciati in spiaggia, così come nei controlli effettuati durante il periodo di punta della stagione balneare tra fine luglio ed i primi di agosto. Questo non esclude interventi ulteriori di controllo in futuro» ha fatto notare Caluisi.

Le attività

Le attività effettuate rientrano nell’operazione Mare Sicuro 2022 portata avanti da giugno che tiene conto anche di aspetti di questo tipo e dove sono state rilevate violazioni, sono state organizzate attività di controllo come quella dell’altra notte. Per quanto riguarda il territorio di Porto San Giorgio, al netto degli interventi di soccorso effettuati dal personale di salvataggio in servizio, a detta del Comandante Caluisi, i controlli effettuati all’interno degli stabilimenti balneari hanno dato ottimi esiti in fatto di rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza balneari, per questo il numero di sanzioni amministrative effettuate durante questa stagione sono state basse.