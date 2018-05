Chiesa gremita per l'addio a Silvana, l'anziana uccisa dal marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO Una cerimonia composta, pochi fiori, fuori dalla chiesa la cassetta per le offerte da devolvere alla Croce verde. La piccola chiesa della Corva che si riempie già prima dell’inizio della cerimonia; in prima fila, a pochi passi dalla bara, il figlio Simone, le due nipotine e le sorelle. Si sono celebrati i funerali di Silvana Marchionni, la 75enne uccisa lunedì 21 maggio dall’ex marito Giuseppe Valentini, con tre colpi di fucile. Soffriva, Silvana, alle prese da anni con disturbi neurologici e una forte depressione, che avevano reso più difficili i rapporti con gli altri.Un calvario che il parroco don Paolo Canale ha ripercorso durante la sua omelia alle esequie.«Ricordiamo la sofferenza della nostra sorella Silvana, il suo tormento, provocato da una malattia difficile da affrontare. Sicuramente lei era in cerca, una ricerca inquieta. Mi piace pensare che il Signore le restituirà quella pace che non ha saputo trovare durante la sua esistenza terrena. Silvana tante volte, anche nella sua tragica fine, è somigliata al Signore, trasfigurato nella crocifissione, che chiedeva a Dio: perché mi hai abbandonato? A quel grido di sofferenza Dio risponde restituendo la vita». Il sacerdote ha sottolineato «le sofferenze che hanno messo a dura prova questa famiglia, intorno alla quale dobbiamo stringerci in questo momento difficile».C’è anche un pensiero per la cittadinanza di Porto Sant’Elpidio, che ha vissuto con sgomento il drammatico fatto di sangue. «Vorrei ringraziare questa comunità – ha concluso do Paolo - perché in un episodio così tragico, di cui tanto si è parlato e che ha colpito tutti, ha cercato di comprendere. Ha scelto di guardare con gli occhi della misericordia e non con quelli del giudizio». Al termine della celebrazione, il silenzioso deflusso dalla chiesa di Santa Maria Addolorata e l’uscita del feretro, poi trasportato al cimitero per la sepoltura. Si spengono così i riflettori sulla tragedia familiare del 21 maggio. Ora starà alla giustizia fare il suo corso. L’ex marito di Silvana, Giuseppe Valentini, da una settimana ha fatto ritorno in via Pian di Torre, a pochi metri dal luogo della drammatica uccisione della Marchionni. La sua abitazione è ancora sotto sequestro, il 78enne imprenditore edile in pensione è sottoposto agli arresti domiciliari, che sta scontando in casa del figlio. Gli è stato assicurato un supporto psicologico, per aiutarlo a superare un momento delicato e ad elaborare quanto accaduto in quel folle pomeriggio, in cui ha imbracciato il fucile e fatto fuoco.