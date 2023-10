Porto Sant'Elpidio, rose e palloncini bianchi per l'addio ad Alessia Massimi, morta a 15 anni. ​Si commuove anche il parroco

PORTO SANT’ELPIDIO - Rose e palloncini bianchi, in bianco gli amici di scuola. Chiesa della Santissima Annunziata piena di adolescenti oggi per l’ultimo saluto ad Alessia Massimi.

Si commuove anche il parroco, piange don Paolo Canale nel ricordare la ragazza che il 23 ottobre avrebbe festeggiato il suo 15° compleanno se non fosse morta in un letto d’ospedale. Sul pulpito cinque sacerdoti, tutte le parrocchie della città. Una tragedia immensa per tutti, a cominciare dalla famiglia. "Una stella size 2008” si legge nel manifesto funebre fuori dalla chiesa, nella foto c’è Alessia in uno scatto in bianco e nero. «Ricordo le tue risate, i tuoi scherzi, quel sorriso sempre stampato sulla faccia», dice un compagno di scuola.