Paura in via Bari per una fuga di gas, ma era solo una vecchia Punto a metano

PORTO SANT'ELPIDIO - Momenti di paura in via Bari con i residenti in strada i residenti per uno strano odore di gas che sembrava provenisse dal tombino. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Fermo. La preoccupazione della gente del posto era che potesse essersi rotto un tubo interrato di metano e quando la squadra dei pompieri è arrivata ha effettuato una serie di misure strumentali per individuare la perdita di gas. Si è capito nel giro di pochi minuti che la fuga di gas era dipesa da un’utilitaria parcheggiata a bordo strada.Una vecchia Fiat Tipo alimentata a metano. Il bombolotto a metano è stato chiuso e l’allarme è rientrato. Gli incidenti causati dalle perdite di gas possono essere pericolosi. «Ecco perché l’odore sospetto di gas sia all’interno che all’esterno dell’abitazione non va preso sottogamba» raccomandano i Vigili del Fuoco che tutti i giorni intervengono per fughe di gas che si verificano con frequenza.