In fuga d'amore con ragazza sedicenne in stato confusionale: fermato un 40enne

FERMO - Un quarantenne di Porto Sant’Elpidio è stato accompagnato in questura ieri dopo essere stato fermato dagli agenti della polizia in autostrada mentre viaggiava diretto a sud con una sedicenne al fianco in stato confusionale. L’uomo potrebbe essere incappato nel reato di sottrazione di minore. La ragazza è stata accompagnata all’ospedale per le cure, lui è stato sottoposto ad interrogatorio. Il giorno prima erano scattate le ricerche. I famigliari della sedicenne, preoccupati per la sua scomparsa, si erano rivolti alle forze dell’ordine e le ricerche, avviate nell’immediatezza, hanno dato ottimi risultati. Con tutta probabilità se si fossero perse anche solo poche ore sarebbe stato molto più difficile rintracciare la coppia. La loro sarebbe stata una fuga amorosa. Lei sarebbe innamorata dell’uomo di 24 anni più grande.