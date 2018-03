Negozi e case nel mirino dei ladri, l'emergenza ormai è senza fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Hanno fatto filotto nella notte per rubare piastre per capelli, phon ma anche spray, shampoo, spazzole e un computer da duemila euro. Totale almeno cinque, seimila euro di valore in prodotti alla parrucchieria Maison Convivial di Marco Mignani sulla statale a Fonte di Mare. Il titolare del negozio deve ancora finire la conta e il bilancio potrebbe peggiorare.La zona presa di mira è quella della casa cantoniera a nord, tra il Bar del Chienti e la concessionaria d’auto Smerilli. Non si sono accontentati del furto in parrucchieria i delinquenti. Prima o dopo aver fatto fagotto di prodotti per capelli hanno visitato due abitazioni e hanno fatto il finimondo al pastificio Casoni, nel laboratorio hanno rubato 14 felpe con il logo del pastificio e un dispenser tendinastro per scotch. Sono ladri avventurieri, fantasiosi e spacconi quelli in circolazione in questi giorni. Ne combinano di tutti i colori come la Banda Bassotti di Paperopoli.In azione tutte le notti da nord a sud, non tralasciano alcun quartiere. Si moltiplicano i danni nei locali. Da Casoni non si sono risparmiati, hanno aperto il frigorifero e rotto le uova all’interno e tutti i pacchi di pasta. Una baraonda. Il parrucchiere dice di essersi accorto del furto la mattina dopo alle 8.30 quando ha aperto il locale. Spiega che i delinquenti sono passati dal retro, dal lato est vicino alla ferrovia, hanno spaccato la finestra per introdursi nel locale. E’ scattata la denuncia ai carabinieri ma non ci sono telecamere.Sono sicuramente gli stessi che la stessa notte hanno fatto irruzione nel pastificio di Alberto Ilari e Stefania Foresi. La figlia dei titolari dice che sono entrati scassinando le finestre del laboratorio: «Hanno fatto un macello» afferma e aggiunge che la preoccupazione maggiore è stata per il padre che alle 4 di notte è andato al laboratorio, si sarebbe potuto trovare faccia a faccia con i ladri «a quel punto che sarebbe successo? Siamo molto preoccupati», riferisce la ragazza che aiuta i genitori in negozio.