Porto Sant'Elpidio, taglio, orlatura, montaggio e imballaggio: la sfida dei calzolai incanta

PORTO SANT’ELPIDIO - Una giornata benedetta dal sole e dal santo patron quella di ieri. Nel clou delle festa di San Crispino “Lu Premiu de lu Cazolà” ha dato il massimo. L’evento che omaggia il mestiere che ha fatto di un porto di pescatori il centro della calzatura ha incantato tutti. La XXIV sfida tra quartieri è stata rinnovata, scompare lo staffettista che in passato doveva correre tra una lavorazione e l’altra e incideva nella vittoria. Stavolta tra taglio, orlatura, montaggio e imballaggio ci sono solo i maestri del mestiere.





Ottimo livello

Cresce il livello del prodotto, la scarpa realizzata nella fabbrica a cielo aperto che è stata ieri piazza Garibaldi. Soddisfatto per come si sta mettendo la seconda settimana di festeggiamenti Mirco Catini, presidente di San Crispino Eventi, Con lui Rosilio Chimpanzé, Miki Mercuri, Paolo Balestrieri e gli altri. Catini è contento del sabato sera, la serata a tutta musica e ballo con i dj « c’è stata tantissima gente, abbiamo visto un ottimo riscontro nei locali, le persone non riuscivano più a trovar posto per cenare». E sulla sfida tra calzolai fa notare che «tutti ci tengono a vincere il premio, questo è un evento sentito». Bellissime miss nei colori dei quartieri, battagliere le squadre, alle quattro del pomeriggio è partita la sfida ed è stato tutto un lavoro di taglio e cuci, bollette e mastice, martello e forbici. Una meraviglia, con il pubblico accalcato attorno ai lavoratori impegnati a dare il massimo.

I colori

In maglietta verde “li paneri” per il quartiere Marina Picena con il capitano Elvio Pagliariccio, tagliatore Gianfranco Castellucci, orlatrice Stefania Marcaccio, calzolaio Giuliano Pieroni, scatolatrice Lucilla Cappannari. In blu “lu cippittu” il Centro con il capitano Luigi Badalini e in squadra Giuliano Pietracci, Antonella Properzi, Alberto Romani, Anna Rita Rossi. In rosso “lu martellu” La Corva con il capitano Duilio Calzetti e Roberto Cesaretti, Graziella Brasili, Florindo Brasili, Cinzia Brumi. In bianco “la cota” Cretarola con la capitana Roberta Olivieri Pennesi e Fabio Olivieri Pennesi, Adriana Gatti, Marcello Strappa, Mirella Saraga. In rosa “le vollette” Faleriense con il capitano Fabio Rossano e Federico Vitali, Marisa Giandomenico, Enrico Dezi, Fausto Offidani. In giallo “le tenaie” Fonte di Mare con il capitano Alberto Bellesi e Fabio Levantesi, Maria Marozzi, Giovanni D’Angelo, Laura Conti. La squadra vincitrice ha meritato il trofeo ma tutti hanno vinto. © RIPRODUZIONE RISERVATA