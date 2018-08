Federico non ce l'ha â€‹fatta: è morto a 23 anni pochi giorni dopo l'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Si è spento per sempre il sorriso di Federico Salvucci, non ce l’ha fatta il 23enne portoelpidiense investito da una Opel Astra sabato notte sulla statale a Civitanova. I medici dell’ospedale Torrette di Ancona, dove era ricoverato, lo hanno dichiarato clinicamente morto questa mattina dopo le 10. La tragedia si è materializzata all’imbocco della superstrada, al semaforo. Lui sullo scooter diretto a casa, l’automobilista pachistano che lo ha investito non lo ha visto arrivare e ha svoltato a sinistra, falciando l’elpidiense. L’impatto è stato violentissimo, non lasciava scampo, solo la speranza nel miracolo. Che non c’è stato.