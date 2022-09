PORTO SANT'ELPIDIO - Luna di miele nel Fermano per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che questa settimana, per qualche giorno, saranno ospiti del brand Le Silla a Porto Sant’Elpidio.

L’ex campionessa di nuoto, e fresca sposa, è una fan e amica di vecchia data del brand Le Silla e dei proprietari, Enio Silla e Monica Ciabattini, i quali le hanno rivolto l’invito di trascorrere qualche giorno di vacanza nel Fermano subito dopo il suo recente matrimonio. Nozze alle quali la famiglia Silla ha partecipato con grande entusiasmo ed affetto. L’amicizia che lega l’ex nuotatrice al marchio luxury specializzato nelle calzature risale a molti anni fa quando Federica ha manifestato la sua preferenza per Le Silla, attraverso numerosi post sui social. Federica Pellegrini e il suo sposo pesarese Matteo Giunta (dopo essersi fermati per qualche giorno a Pesaro) trascorreranno un po’ di tempo libero con la proprietà e lo staff dell’impresa per poi intraprendere un giro turistico nel Fermano e lungo la costa. Ancora non si conoscono né i giorni di soggiorno nel Fermano e né l’itinerario turistico.