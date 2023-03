PORTO SANT’ELPIDIO - Raccolta firme alla Faleriense per la farmacista licenziata dalle Farmacie comunali, entra in campo anche Fratelli d’Italia e per il cda della partecipata del Comune questa sta diventando una battaglia politica, cosa che non dovrebbe essere trattandosi di uno dei tanti rapporti di lavoro arrivati al capolinea.

Lo scontro



Tutto era partito con la lite tra due dipendenti dentro una delle farmacie comunali, a quanto risulta i fatti risalenti al 10 marzo erano accaduti nel retro del negozio ma un cliente aveva assistito alla scena e aveva testimoniato. Cosa risultata sfavorevole alla professionista licenziata.



La solidarietà



Farmacista che sta ricevendo in questi giorni la solidarietà di amici e conoscenti, e l’appoggio di Fratelli d’Italia con i consiglieri Andrea Balestrieri e Giorgio Marcotulli: «Le Farmacie Comunali hanno licenziato una dipendente dopo una lite con una collega. Dai social abbiamo appreso che i cittadini hanno iniziato una raccolta firme per far reintegrare la dottoressa Paola Pandolfi». Balestrieri e Marcotulli hanno richiesto un accesso agli atti «per far luce sulla dinamica e capire cosa abbia spinto il cda ad agire in maniera così netta verso una dipendente stimata in tutta la Faleriense e non solo».



Il silenzio



La Partecipata non ha nulla da replicare, salvo evidenziare che non c’entra niente la politica in questa storia, anche se questa è la piega che sta prendendo la vicenda. Il sindaco Nazareno Franchellucci resta fuori: «Il cda ha il ruolo amministrativo nella società. Sarebbe gravissimo se la parte politica mettesse bocca su una vicenda tecnica e delicata che riguarda un rapporto di lavoro».