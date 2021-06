Farmacia comunale, si cambia: grande festa per la nuova sede. «Addio crisi, il fatturato ora torna a salire​»

PORTO SANT'ELPIDIO - Dopo un anno con gli utili in calo, nel 2020 tornano agli introiti di sempre le farmacie comunali, sfiorando i 5 milioni di euro di fatturato. E ieri si è inaugurata la nuova sede ristrutturata tra via Belgio e via Umberto I: la farmacia numero 1, quella storica, che aprì negli anni 70 sulla Statale. Taglio del nastro alle 18 alla presenza dell’amministrazione, dei medici di base e dei rappresentanti delle 7 farmacie di Porto Sant’Elpidio: le 3 pubbliche e le 4 private.

La strategia

Tutte le strutture della partecipatasono state riqualificate. Quest’ultima è la sede principale, la sede della società. Era stata acquistata a un prezzo vantaggioso nel 2019, 368mila euro e «saremo in grado di pagare l’intero investimento per l’acquisto dei locali in soli 15 anni, con il risparmio dell’affitto» dice il presidente Marco Traini. Con lui ci sono i componenti del Cda Giovanni Balestrieri e Maria Giuseppina Rieti. Il locale tra la Statale e via Belgio è di 422 mq.

Di questi, ne sono stati ristrutturati 374 mentre sui restanti 48 ci si metteranno le mani entro l’anno. Ci sono due ingressi realizzati per facilitare l’accesso ad anziani e diversamente abili, è stato installato un ascensore in via Belgio per sopperire al dislivello tra la strada e l’edificio. Sarà portato a termine un progetto da tempo in cantiere: la farmacia di servizi. Ci sarà un infermiere e si eseguiranno test, si potrà misurare la pressione e si potranno fare le medicazioni, le punture e altre attività.

Si potranno prenotare prestazioni specialistiche perché la farmacia sarà il canale d’accesso al Cup per agevolare l’assistenza specialistica ambulatoriale nelle strutture accreditate. Coronavirus permettendo, dovrebbe partire anche la campagna per gli screening gratuiti. Alla 1 si aggiungono la 2 in via Marina, ristrutturata nel 2015, e la 3 al centro commerciale di via Fratte.



Il centro commerciale

Traini fa sapere che la chiusura prolungata dei negozi al centro commerciale di via Fratte nei fine settimana ha fatto ridurre gli incassi anche in questa sede, la più attiva. La farmacia, nonostante sia rimasta sempre aperta, ha risentito delle chiusure degli esercizi. «Nel 2019, prima del Covid, abbiamo sfiorato i 5 milioni di fatturato, nel 2020 c’è stata una flessione ma quest’anno chiuderemo con un utile in linea con gli anni precedenti». Nelle 3 farmacie impiegati 15 dipendenti.

