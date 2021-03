Proclamati i vincitori di FantaSanremo, per la curiosa sfida sul web un successo internazionale

PORTO SANT'ELPIDIO - Il vincitore del primo FantaSanremo internazionale è stato proclamato ieri tramite una diretta Instagram. Si aggiudicano la vittoria 3 squadre pari merito con 1.325 punti, composte dagli stessi 5 artisti-giocatori: “Dov’è Bugo?”, “Daft Poohnk” e “Marcus”. Nessuna delle tre squadre include i Maneskin, a dimostrazione che le classifiche di Sanremo e di FantaSanremo non sono legate. 47mila squadre iscritte, 30mila follower, migliaia di messaggi condivisi. Sono questi i numeri raggiunti dal gioco. Ma cosa si vince? Per i cinici, niente, per tutti gli altri la gloria.

«È stata una settimana impegnativa ma bella, la terza settimana più bella della mia vita», dice Nicolò Peroni, il titolare del bar da cui è nato tutto. Gli unici in Italia a vedere Sanremo in un teatro. «Ad oggi in Italia il Teatro delle Api, dove siete voi, e l’Ariston sono gli unici teatri aperti», affermò Neri Marcorè con orgoglio in diretta streaming. Il Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, ribattezzato Apiston per l’occasione, ha infatti accolto gli otto commissari della giuria microscopica (Giacomo Artico, Damiano Cori, Marina Mannucci, Massimo Mannucci, Gianluca Palma, Nicolò Peroni, Giacomo Piccinini, Matteo Sanguigni) più il presidente di commissione Otto Vessicchio.

Ogni sera il pre-festival “FantaSanremo Live”, diretto da Giovanna Filipponi (nome d’arte di Marco Filipponi), ha ospitato tanti personaggi. «E con la modestia che ci contraddistingue – sostiene Giacomo Piccinini – ci aspettiamo che per il 2022 la Rai ci inviti a Sanremo». Gli altri vincitori sono: Slim Dogs League e Papalina League sono le uniche leghe ufficiali di questa edizione. Vincitore Slim Dogs League: la squadra “Bugo casual” con 1.295 punti. Vincitore Papalina League: primo posto per Diego Martini con “Steghemoli” con 1.270 punti; arriva ultimo classificato Valerio Cori con “Lo schifo totale”.

