Alla faccia della pandemia, donazioni in crescita: record Avis nonostante l'ostacolo Covid

PORTO SANT’ELPIDIO - Numeri in crescita per l’Avis. Ottimi i risultati nel 2021. Nella consueta assemblea annuale si è parlato di bilancio centrando l’attenzione non solo sull’aspetto economico ma sulla vita associativa.

Sono state 636 le donazioni «un risultato in crescita rispetto agli anni passati, superiore ai dati pre pandemia – dice la presidente Letizia Nociaro – ringrazio i nostri donatori, volontari instancabili. Non posso nascondere la soddisfazione rispetto al numero di nuovi donatori. In 35 si sono aggregati alla famiglia Avis nel corso dell’anno anche grazie al lavoro svolto sui social dal nostri direttivo sempre attivo nella promozione». Non se l’aspettavano questo successo gli avisini, anche considerando l’insufficiente spazio nei centri di raccolta, più chiusi che aperti per la cronica carenza di personale medico. La presidente parla della prospettiva 2022 «sono in previsione numerosi eventi dopo il lungo stop delle manifestazioni stiamo pensando a eventi che possano coinvolgere la cittadinanza. Il volontariato è impegno ma è anche aggregazione. Vorremmo coinvolgere soprattutto i giovani under 30».



Nociaro ringrazia le società sportive che sostengono l’Avis. Tra il 2021 ed il 2022 è stato confermato lo sponsor etico delle squadre di basket che, da sempre, offrono l’opportunità di svolgere attività di sensibilizzazione tra gli atleti ed il pubblico. Quest’anno la cooperativa Acquarium che gestisce la piscina ha confermato gli spazi promozionali di Avis Aido e Admo sugli spalti della struttura rinnovata oltre a una convenzione con scontistica per i donatori. Per le persone tra i 18 e i 65 anni idonee alla donazione è sempre valido l’invito a partecipare. C’è anche la pagina Facebook Avis Pse e il cellulare 328/6841949 da contattare per essere informati.

