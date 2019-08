L'ex moglie non riesce a contattarlo: si era tolto la vita in casa da giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Pensionato settantenne si toglie la vita, lo trovano in via Trento, dove abitava solo, con una corda stretta al collo. Forse era morto da giorni. La segnalazione al 118 che aveva fatto partire le ricerche era stata l’ex moglie dell’uomo.La donna era molto preoccupata perché da giorni non lo sentiva, non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il personale medico e sanitario, l’automedica e le ambulanze delle Croci verde e azzurra di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare sono arrivate a sirene spiegate ma per il suicida non c’era più nulla da fare.Gli uomini del pronto intervento non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Del caso si sono occupati i carabinieri della locale stazione, sono arrivati nell’immediato e hanno avviato tutte le indagini del caso. Sembrerebbe che ormai da qualche tempo l’uomo fosse in uno stato depressivo che non gli avrebbe lasciato via di scampo.