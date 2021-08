Dallo street food in piazza ai Nomadi, pioggia di appuntamenti per Ferragosto. E in villa il festival degli archi

PORTO SANT'ELPIDIO - Ferragosto tra specialità culinarie, concerti in centro e musica da camera in villa. Street food a cena fra ieri, oggi e domani in piazza Garibaldi, manifestazione organizzata da Vivi il Centro. Food truck, furgoni dell’alimento e ristoranti mobili. Cambia la viabilità fino con divieto di transito in via Principe Umberto e piazza Garibaldi.

Stasera, poi, Nomadi in concerto alle 21.30 all’Orfeo Serafini, mentre domani sera tocca ad Arisa con il nuovo singolo Ortica. Si prevede il soldout tanto per la band che rappresenta la storia della musica italiana che per una delle voci più interessanti nel panorama musicale italiano. Giovedì chiude la tre giorni di concerti dal vivo Nevio Russo con i Motel Noir. Tutto a cura di Eventi Live.

A Villa Baruchello fino al 29 agosto c’è il festival Archi in Villa Baruchello, la grande musica da camera, piano e archi, voci dell’Opera, masterclasses e concerti, serate a ingresso gratuito. Tutto a cura del Club della Musica. Violino, viola, violoncello, pianoforte, arpa, clarinetto, corno, canto lirico, improvvisazione e musica d’insieme. Masterclasses per giovani che mirano alla professione di musicisti. Si prevedono lezioni individuali, partecipazione a laboratori di musica d’insieme, da camera e seminari di approfondimento.

Al pianoforte il concertista Paolo Vergari, al clarinetto Riccardo Crocilla, all’arpa Susanna Bertuccioli e Lincoln Almada, al flauto Dante Milozzi, all’ottavino Maria Fabiani, al corno Paolo Valeriani. Improvvisazione Roberto Zechini, musica da camera Rasumowsky Quartett Bern, violino Dora Bratchkova, musica da camera Andrea Saxer Keller, viola Gerhard Muller, violoncello Alina Kudelevic, pianoforte Fedele Antonicelli, Marco Rapattoni pianoforte e Danilo Formaggia canto lirico.

