PORTO SANT’ELPIDIO - Alle urne il 48,27% degli elettori. Questo il dato ieri alla chiusura delle urne prevista alle ore 23 (quasi il 64% nel 2018). Erano invece stati 7.813 gli elpidiensi a votare ieri fino alle 19 contro gli 8.898 del 2018, una percentuale del 44,77% allora, del 38,92% adesso. Quasi il 6% meno rispetto a cinque anni fa ma va detto che nel 2018 si votava in un solo giorno. Per quanto riguarda il dato delle 19, a Fonte di Mare aveva votato il 35,70% degli aventi diritto, a Marina Picena il 39,50%, alla Corva il 40%, in centro il 37,59%, a Cretarola il 41,71%, alla Faleriense il 38,37%, a San Filippo il 39,63%. All’epoca e sempre alle 19 avevano invece votato a Fonte di Mare il 42,30%, a Marina Picena il 44,50%, alla Corva il 47,77%, in Centro il 44,11%, a Cretarola il 49,23%, alla Faleriense il 43,62%, a San Filippo il 47,90%.

Dei tre candidati sindaci due hanno votato in città: Massimiliano Ciarpella del centrodestra ha imbucato la scheda alle 11 alla sezione 13 del quartiere Faleriense mentre Paolo Petrini della coalizione di centrosinistra è andato alle 12,20 alla sezione 19 del quartiere San Filippo. Gian Vittorio Battilà, civico aperto ai partiti di destra, non ha potuto votare a Porto Sant’Elpidio perché non ha la residenza in città. Si vota in 19 sezioni e sono chiamati alle urne 20.076 elpidiensi. Per la precisione: 944 iscritti a Fonte di Mare, 3.252 a Marina Picena, 2.224 alla Corva, 5.433 in Centro, 960 a Cretarola e 6.292 alla Faleriense.

I protagonisti

Si tratta di scegliere tra tre candidati: Massimiliano Ciarpella con Progetto Civico Pse, Siamo Pse, Porto Sant’Elpidio al Centro-civici Porto Sant’Elpidio-Unione di Centro, Porto Sant’Elpidio si muove, Porto Sant’Elpidio sul serio, Fratelli d’Italia e il Centrodestra per Pse. Gian Vittorio Battilà con Civici Civitas, Pse senza fili-Felicioni, Città e Futuro, Laboratorio Civico Arancio, Pse Laboratorio Civico, Forza Italia e Lega. Paolo Petrini con Partito Democratico, Pse Tradizione e Futuro, Paolo Petrini sindaco e Civico Impegno.

Il passato

Quello che è emerso dalla giornata di ieri a mezzogiorno è che erano andati a votare il 15,36% degli aventi diritto, a Fonte di Mare il 14,19%, a Marina Picena il 15,07%, alla Corva il 15,79%, in Centro il 15,07%, a Cretarola il 16,56%, alla Faleriense il 15,77%, a San Filippo il 14,32%. Numeri inferiori anche a mezzogiorno rispetto a cinque anni fa, quando si trattava di scegliere non tra tre ma tra cinque candidati per 16 liste in totale, mentre adesso le liste sono 18: 7 con Ciarpella, altrettante con Battilà e 4 con Petrini. Alle amministrative del 10 giugno 2018 al 1° turno a mezzogiorno era stata del 18,71% la percentuale dei votanti di cui a Fonte di Mare il 15,73%, a Marina Picena il 17,29%, alla Corva il 21,40%, in Centro il 19,01%, a Cretarola il 20,08%, alla Faleriense il 18,44%, a San Filippo il 19,24%. Oggi si vota dalle 7 alle 15 dopodiché partono le operazioni di scrutinio dopo la chiusura dei seggi. Se nessuno dei candidati raggiungerà la maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio domenica e lunedì 28 e 29 maggio. In ballo la scelta del successore di Nazareno Franchellucci.