Blitz della polizia nel negozio della droga, commerciante finisce nei guai

PORTO SANT'ELPIDIO - Gli agenti lo tenevano sotto controllo da diversi giorni fino a quando hanno deciso di far scattare il blitz. Un commerciante di 56 anni è finito nei guai dopo che a seguito di una perquisizione nel suo locale gli agenti del commissariato di polizia di Fermo hanno trovato 11 grammi di erona e cocaina pronti per essere spacciati. Il negozio era da tempo monitorato per il continuo via vai di persone conosciute come tossicodipendenti. Non appena gli agenti si sono presnettai nel locale, a M.F. anni 56, è stato chiesto spontaneamente di consegnare eventuale materiale illecito in suo possesso, cosa che l'uomo ha fatto rendendosi conto di essere stato scoperto. Dalla consegna spontanea e durante la successiva perquisizione è stata trovata la droga già suddivisa in dosi, nonché bilancini elettronici di precisione e altro materiale. L’uomo è stato denunciato alla procura e la droga sequestrata. Va anche detto che l’uomo è il padre di un giovane che era stato arrestato alla dine del mese scorso in flagranza di reato, essendo stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di marijuana che produceva in maniera autonoma , coltivandolo nella cantina di casa.