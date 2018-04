Va a salutare la mamma a casa e la trova morta col sangue sul viso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Entra in casa della madre e la trova morta, distesa sul letto, con i gomiti piegati e con tracce di sangue sul viso. E’ successo ad un uomo residente a Porto Sant’Elpidio che, preoccupato perché l’anziana mamma, di 73 anni, non dava più notizie di sé, è andato a casa sua per verificare la situazione. Una volta dentro l’appartamento la tragica scoperta. Subito ha chiamato i soccorsi e sono intervenute la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e l’auto medica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso. La donna non presenta alcun segno di violenza. L'ipotesi più plausibile è che la donna sia deceduta per un improvviso malore.