Pusher abbandonano le dosi di droga nell'androne di un palazzo

PORTO SANT’ELPIDIO - Qualcuno ha seminato dosi di droga per strada. Diversi involucri sono stati trovati dai residenti sotto i portici di un condominio nel quartiere Faleriense. C’è chi dice di aver trovato quattro palline contenenti diversi grammi di stupefacente ma non sa spiegare di che tipo e riferisce di essersene disfatto. Si sarà trattato di dosi buttate da qualche pusher che avrà voluto disfarsene, magari inseguito dalle divise.Questi abbandoni coincidono con il blitz antidroga della Finanza. Le fiamme gialle hanno operato in tutto il territorio con l’unità cinofila e hanno effettuato sequestri e denunce. Ci sono stati un centinaio di controlli tra Pedaso e Lido di Fermo.Evidentemente spacciatori improvvisati che hanno preferito sbarazzarsi della droga. Lo spaccio è un problema dilagante a Porto Sant’Elpidio. Di certo tra i giovani e giovanissimi c’è un aumento nell’assunzione e spaccio di stupefacenti negli ultimi anni. La droga è il vero problema dice un residente di via Ravenna che riferisce di trovarsi spesso a raccogliere siringhe usate sul parco di via Milano. Lo stesso problema si pone al parco di via Venezia, poco distante, sempre all’estremo sud, dove una donna riferisce denuncia «che in questi giorni il giro è diminuito, ma la settimana prima di Natale spacciavano fino alle 5 del mattino e sono tutti minori, solo due o tre sono maggiorenni».Gli ultimi dati forniti dal servizio dipendenze risalgono al gennaio 2017. Risultavano già allora 600 pazienti in carico al Serd. Per cercare di comprendere gli sviluppi della situazione negli ultimi dieci anni bisogna confrontare i dati del 2006 con quelli del 2016. E risulta che c’erano 433 tossicodipendenti in cura al Serd nel 2006 mentre nel 2016 ne risultavano 638. Il dato è indicativo, ma tra i giovani che finiscono all’ospedale per overdose ci sono soprattutto quelli che sfuggono al controllo del servizio sanitario pubblico.