Inciampa contro l'inferriata del cantiere, una donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Inciampa contro l’inferriata che delimita il cantiere in piazza. Brutta esperienza per una portoelpidiense che passeggiava sul marciapiede quando in prossimità della statale ha messo un piede in fallo ed è caduta per terra. La donna si è trovata stretta tra le strutture in ferro messe per delimitare l’area interessata ai lavori, fermi in questo periodo festivo.La signora caduta accusava forti dolori alla schiena ed è partita la segnalazione al 118. La donna è stata trasportata all’ospedale Murri di Fermo per accertamenti. E sempre in piazza, ancora zona cantiere, dei vandali hanno buttato giù una parte di recinzione. Inferriata che delimita a sud il cantiere, provocando evidenti disagi per i pedoni che si sono trovati a passare da quelle parti per la prima volta. Alcuni si sono involontariamente ritrovati in gabbia dopo essere entrati, non volendo, nell’area interessata dei lavori, proprio a seguito dello smantellamento parziale della recinzione.