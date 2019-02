La disegnatrice Sara Pichelli porta le Marche sul palco degli Oscar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche alla notte alla notte degli Oscar. «Sara Pichelli, ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo». Il regista di "Spider-Man: Un Nuovo Universo", Peter Ramsey spende, dal palco della sala stampa degli Oscar, parole di gratitudine per la disegnatrice italiana di porto Sant'Elpidio che ha creato il personaggio principale, il ragazzino di colore Miles, protagonista del film di animazione che ha vinto nella categoria best animated film.La Pichelli, scoperta da Marvel durante un ricerca internazionale di talenti, è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto. Dopo aver lavorato su diversi titoli Marvel Pichelli è stata coinvolta come artista principale nel secondo volume di Ultimate Comics: Spider-Man. Pichelli ha vinto un Eagle Award 2011 come Favorite Newcomer Artist.