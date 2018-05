Creano scompiglio in un locale pubblico Giovani denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Alcuni giovani albanesi su di giri sono entrati martedì sera in un locale elpidiense infastidendo i presenti. Tra questi alcuni carabinieri fuori servizio che nel tentativo di calmare gli animi sono stati aggrediti. Hanno così allertato polizia e i colleghi carabinieri in servizio che sono prontamente intervenuti. Per i giovani è scattata una denuncia per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.