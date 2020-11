Non rispettano gli arresti domiciliari: denunciati. Controlli dei carabinieri a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT’ELPIDIO - Due denunce e una segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanza stupefacente (eroina): è il risultato delle ultime azioni compiute dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio. La prima denuncia per un uomo di 49 anni, affidato in prova ai servizi sociali. Il tribunale di sorveglianza di Ancona, nello scorso mese di ottobre, gli aveva imposto l’obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7 del giorno successivo. Nonostante queste prescrizioni l’uomo non è stato trovato in casa.

Altra denuncia, questa volta per evasione, ai danni di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, di 46 anni, originario di Porto San Giorgio, ma anche lui residente a Porto Sant’Elpidio, era destinatario di un provvedimento di arresti domiciliari. Ancora i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, nel corso di una perquisizione personale a carico di un cittadino di origini lituane ma residente a Civitanova, hanno rinvenuto mezzo grammo di eroina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA