Un cucciolo di delfino trovato spiaggiato sul lungomare sud

PORTO SANT'ELPIDIO - Delfino spiaggiato sul lungomare Faleria, a sud della piattaforma di legno. Avvisata subito la Capitaneria di porto che ha disposto la rimozione. Il povero animale, un cucciolo a giudicare dalle dimensioni, è stato trovato riverso a riva senza vita. Quasi un metro di lunghezza, l'animale non riportava evidenti ferite esterne: potrebbe essersi procurato le lesioni fatali nell'impatto con un'imbarcazione. A ritrovarlo sono stati dei ragazzini che frequentavano il lungomare. Come da prassi sul posto sono giunti sia il servizio veterinario della Asur e il personale della Capitaneria di Porto per i rilievi di legge e per la rimozione della carcassa.