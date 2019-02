Decine di siringhe trovate nell'area verde alla Marchesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Decine di siringhe usate raccolte nell’area verde e inserite in un contenitore di plastica attaccato al cancello dell’antica villa San Filippo. La zona della Marchesa, come viene chiamata in città. E’ la clamorosa segnalazione effettuata da una cittadina che ha poi postato la foto sui social, scatenando un’ondata di sdegno per il fenomeno che nessuno immaginava fosse di simili proporzioni. Un’immagine che da un lato testimonia il senso civico di chi ha effettuato la pulizia, ma dall’altro mostra il degrado di una zona della città, meta abituale di tossicodipendenti.A rimuovere le siringhe usate dall’area verde è stata una donna che risiede in zona e che ha voluto rendere di nuovo decoroso la zona. Una situazione che dovrebbe essere affrontata da chi di dovere: non basta il senso civico di una residente.