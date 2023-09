PORTO SANT’ELPIDIO - Scintille sul crollo del solaio del Fosso dell’Albero, botta e risposta tra la destra al governo e la sinistra all’opposizione. «Suggerire all’amministrazione il monitoraggio del territorio, dopo che il monitoraggio del patrimonio è mancato negli ultimi vent’anni, è surreale» attacca Giorgio Marcotulli, in riferimento alle recenti dichiarazioni dell’ex sindaco, oggi capogruppo Pd, Nazareno Franchellucci che aveva detto la sua sullo sfondamento del fosso in centro città, tra via Trieste e via Mameli. Franchellucci, come abbiamo sottolineato nell’edizione di ieri, aveva ribattuto al sindaco Massimiliano Ciarpella, che nell’occasione dello schianto l’altra mattina aveva accusato l’ex sindaco e le precedenti amministrazioni prima di lui di non avere fatto niente in 50 anni di governo a Porto Sant’Elpidio per la messa in sicurezza del fosso, centrale e strategico per la città.



Il paragone



L’ex sindaco, a questo punto, aveva ricordato all’uomo che ha preso il suo posto in Comune, le cose fatte dalle amministrazioni democratiche, a partire da Paolo Petrini negli anni 2mila fino ai suoi due mandati: Fosso dell’Albero sistemato sulla Statale e staticità della pavimentazione oltre la linea ferroviaria. Alle critiche di Ciarpella, per non aver inserito il fosso nel progetto di riqualificazione del centro con i fondi finanziabili da Pnrr Franchellucci ha detto che non c’erano margini ed ha invitato l’attuale amministrazione e guardare avanti più che indietro. E a questo punto si fa sentire il capogruppo di FdI Marcotulli: «Una delle mozioni che presentai nel 2018 - ricorda - verteva sulla costituzione di un piano delle manutenzioni con lo scopo di analizzare, registrare ed evidenziare in modo chiaro, per patrimonio e infrastrutture, il loro stato conservativo, i costi di manutenzione e di gestione, così da avere un reale strumento per una programmazione e pianificazione consapevole, non basato sul semplice consenso elettorale. La mia proposta fu bocciata e il risultato è che ci è stato lasciato un libro vuoto, tutto demandato alla memoria dei dirigenti, nessun concreto strumento di programmazione se non un piano triennale delle opere pubbliche che si confonde tra libro dei sogni e delle promesse elettorali disattese».



Gli avvallamenti



«Quel tratto di fosso – continua Marcotulli – mostrava da tempo gli avvallamenti ma il reale stato di conservazione e pericolo doveva essere valutato quando furono scelti e sviluppati i progetti che hanno interessato i tratti a ovest delle ferrovia, se in quell’occasione fosse stata data evidenza e lasciata traccia, ogni intervento necessario non sarebbe stato rinviato o dimenticato dal piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo ereditato e che ovviamente rivedremo, con nuove logiche per una reale programmazione e ottimizzazione delle risorse pubbliche impegnate».