PORTO SANT’ELPIDIO - Sul crollo del solaio del Fosso dell’Albero l’ex sindaco Nazareno Franchellucci, capogruppo Pd, risponde al sindaco Massimiliano Ciarpella che lo aveva accusato di non aver fatto abbastanza per mettere il fosso in sicurezza: «Se il solaio del fosso era insicuro e lo si sapeva da tempo, per quale motivo non è intervenuto subito? - domanda – perché non ha utilizzato gran parte delle risorse che gli abbiamo lasciato, come avanzo di amministrazione? Se sapeva che era pericoloso, perché non ha fatto un’ordinanza contingibile e urgente per recintarlo? Approfondirò la questione, voglio capire perché, in base alla sua convinzione, non ha agito nel rispetto della sicurezza».

Il casus belli è il fosso crollato in centro, un’area solitamente percorsa dai pedoni tra via Mameli e via Trieste che venerdì mattina è schiantata all’improvviso. Secondo Ciarpella il problema si conosceva da tempo e si potevano prevedere risorse dal Pnrr. Ma Franchellucci dice: «Mai e poi mai mi sarei immaginato di leggere oggi (ieri, ndr) le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco. Mai avrei pensato che le prime cose che sono venute in mente sono state incolpare gli altri anziché farsi carico del problema».



Il confronto



«Il sindaco avrà le sue difficoltà a ricordare, dato che non c’era in amministrazione, ma il vicesindaco era all’opposizione nei miei due mandati, dovrebbe ricordare quello che è stato fatto. La riqualificazione del fosso è una questione che la mia e le amministrazioni precedenti hanno preso a cuore. Essendo un fosso strategico, la sua riqualificazione non è stata solo pensata, è stata attuata e portata avanti. Il primo è stato Paolo Petrini nel 2000, fece sistemare il fosso sulla Statale e io, nei miei due mandati, posi in essere l’opera più importante, dalla Statale fino alla linea ferroviaria e oltre. Nel 2013 il fosso era carrabile, le macchine ci parcheggiavano. Ci mettemmo tutto l’impegno necessario e risolvemmo tutta la situazione statica della pavimentazione. Questa amministrazione deve disporsi a risolvere i problemi del presente perché in una città come la nostra ci sono tante cose da fare e bisogna farle. I fondi del Pnrr sono bilanciati su interventi legati alla sostenibilità ambientale, alla parte energetica, era necessario contemplare una serie di cose che ci hanno permesso di finanziare la riqualificazione del fosso sotto il mercato coperto e non c’erano margini per altri aspetti. All’amministrazione dico di non pensare solo alle feste ma di occuparsi della programmazione. Con me in Comune, non risultava la necessità di un intervento urgente, altrimenti l’avrei fatto. Consiglio di impiegare le risorse umane, gli uffici tecnici in Comune, non solo per le operazioni spot e per le feste ma per il monitoraggio costante del territorio».