PORTO SANT’ELPIDIO - Da oggi Porto Sant’Elpidio è cardioprotetta, defibrillatori in tutti i quartieri della città, in Centro in piazza Garibaldi/via Cesare Battisti, a Marina Picena alla piattaforma zona pineta, via Trieste, alla Corva a villa Maroni in via Grandi, alla Faleriense in via Faleria/Marina, a San Filippo al parco/Largo della Resistenza, a Cretarola in via Maiella, a Fonte di Mare alla piattaforma polivalente in via Mar Ionio.

La Croce Verde ha portato i defibrillatori a Porto Sant’Elpidio su spinta del presidente Ezio Montevidoni, che è anche vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, istituzione senza la quale defibrillatori non ci sarebbero stati. Ieri è stato presentato il progetto al polo Gigli, questi macchinari sono straordinari, fanno l’elettrocardiogramma e se rilevano arresto cardiaco fanno l’elettroshock.



Semplici, rapidi, efficaci, aperta la scatola una voce dà le indicazioni, quindi si parte con l’analisi del ritmo cardiaco in 5 secondi, lo shock in 5 secondi. Se è necessario il massaggio cardiaco si spiega esattamente cosa fare e si procede con la seconda scarica, se necessario.



C’è il monitoraggio sulle vite salvate in Regione con questo sistema: una l’anno. L’attrezzatura è fornita dalla Bmm Instruments di Massignano che vende defibrillatori Dae per Marche e Abruzzo. «Quando nel 1977 iniziammo l’avventura della Croce Verde non avremmo pensato che saremmo cresciuti fino a questo punto – ricorda con orgoglio Montevidoni – da una prima ambulanza poco fornita abbiamo creato una realtà che ci inorgoglisce e ci stimola a fare sempre meglio. Ci siamo mossi su due direzioni: la formazione e i mezzi. Per tanti anni a gestire la formazione con abnegazione c’è stato il compianto Remigio Cuini. A lui, pertanto, dedichiamo il nuovo progetto a servizio della città».