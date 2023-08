PORTO SANT'ELPIDIO - Procedono i lavori nelle scuole per arrivare pronti all’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Non sono giorni di vacanza per tutti questi, si accelera per evitare, o comunque ridurre al minimo, i disagi per i bambini che dovranno tornare tra i banchi fra un mese. Tre sono gli interventi: due alle elementari e uno all’asilo nido. Ieri mattina il sindaco Massimiliano Ciarpella, con l’assessore all’Istruzione Elisa Torresi e al personale degli uffici, ha incontrato dirigente e rappresentanti dei genitori del plesso Mercantini di Cretarola, scuola che necessita degli interventi di sistemazione più corposi.

Il progetto prevede un’opera di rinforzo alle pareti del blocco che ospita gli alunni della primaria e si procede anche con il completamento del solaio, nell’androne d’accesso e alla palestra, con una nuova struttura più leggera e funzionale. «La ditta che ha preso in carico il cantiere a metà luglio sta procedendo a ritmo serrato – dice Ciarpella - il nostro obiettivo è di portare a conclusione i lavori e riconsegnare quanto prima i locali, per garantire le attività didattiche. Puntiamo a terminare in tempo per l’inizio dell’anno scolastico ma abbiamo previsto anche un piano B all’occorrenza. Soluzioni che adotteremo se l’edificio non dovesse essere pronto a metà settembre. Comunque, parliamo sempre di tempi minimi, nell’ordine di alcune settimane, durante le quali, eventualmente, sposteremo tre classi della elementare». I bambini in questo caso andrebbero nel vicino centro sociale di Cretarola. «Tra un paio di settimane ci aggiorneremo con la ditta incaricata e gli uffici per fare il punto» continua il sindaco, che ringrazia dirigente e insegnanti, famiglie e referenti dell’associazione quartiere «da parte di tutti abbiamo trovato pieno spirito di collaborazione» chiosa. E’ in dirittura d’arrivo il cantiere alla scuola Martiri a San Filippo, dove procedono i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico finanziati con fondi del Pnrr. Mancano le finiture e le imbiancature alle pareti, da ultimare entro la fine del mese. Contestualmente ai lavori strutturali nelle scuole si procede con piccoli interventi per risolvere problemi di infiltrazioni d’acqua. Sono partiti anche i lavori all’ex biblioteca di Villa Murri, che a settembre dovrà ospitare i piccoli dell’asilo nido di via Milano, in vista dell’abbattimento e ricostruzione della struttura. «Vogliamo porre massima attenzione all’edilizia scolastica – spiega il consigliere di maggioranza Giorgio Marcotulli – diversi progetti seguono gli indirizzi del Pnrr e finanziamenti ministeriali vari. Intendiamo aumentare gli standard qualitativi nel medio e lungo periodo».