In contromano sull'A14 con lo scooter rubato: il folle inseguimento finisce nel dirupo

PORTO SANT'ELPIDIO - Folle inseguimento sull'A14: lo corsa di un ragazzo su un scooter rubato finisce nel dirupo. L'allarme è scattato introno alle 8 quando in tanti hanno segnalato un scooter in contromano sulla corsia sud dell'autostrada A14 tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. I poliziotti lo hanno intercettato, ma il ragazzzo ha fatto inversione ed è scappato di nuovo per poi uscire dal casello. È stato nuovamente intercettato e fermato, ma ha ancora cercato la fuga scavalando una siepe, ma è finito in un dirupo. Bloccato, è stato portato in ospedale per accertamenti, ma comunque scortato: si è rifiutato di fornire le proprie generalità e deve rispondere del furto dello scooter 125 (che quindi non puà circolare in autostrada) avvenuto a Porto Recanati.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Blitz dei carabinieri nei cantieri, scattano multe e sequestri:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA