Lavoro nero, scatta il blitz in una fabbrica gestita da cinesi

PORTO SANT'ELPIDIO - Lavoro nero e mancata sicurezza, scatta il blitz della Polizia Municipale in una fabbrica cinese. L’operazione è stata messa a punto ieri mattina e sono state controllate e identificate undici persone di nazionalità cinese all’interno di un fabbricato.Tutti e undici sono risultati in regola con i permessi di soggiorno ma sono state rilevate gravissime irregolarità di ordine urbanistico, anche di rilevanza penale, per le quali ci sarà deferimento all’autorità giudiziaria. Si stanno effettuando verifiche anche sui contratti di lavoro del personale che prestava la propria opera.L’intervento è stato eseguito da cinque agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Luigi Gattafoni, non è stato eseguito alcun sequestro ma gli accertamenti sulle persone che a vario titolo lavoravano stanno andando avanti.