PORTO SANT'ELPIDIO Si riunisce oggi la Consulta del turismo per mettere sul tavolo nuovi progetti, per analizzare il bilancio della stagione estiva e del Natale 2023, per parlare di Bit e soprattutto per strutturare un progetto utile a mettere a frutto la tassa di soggiorno. Dopo il primo incontro che ha designato presidente Devis Alesi, oggi è il primo incontro per mettere sul tavolo le linee guida.

I protagonisti

Con Alesi ci sono Daniele Gatti per camping, villaggi, Stefano Casciotta per gli alberghi, lo stesso Alesi per l’extralberghiero, Simone Malavolta per la Cna, Maria Letizia Scotucci per Confcommerico, Milena Sebastiani per Confartigianato, Anna Pancotto per Vivi il Centro, Daniela Piergentili della Proloco, Paolo Cannoni per gli Amici di Cesare e poi per i privati Valentina Toto, Petra Feliziani, Associazione Skatenati, Alessandro Carlorosi, Mirko Rainelli, esponente di maggioranza Cesare Paniccia, assessore al Turismo Elisa Torresi e sindaco Massimiliano Ciarpella. «Oggi si parlerà di tassa di soggiorno, stagione turistica 2023, Bit e nuovi progetti – dice il presidente Alesi – sarà una riunione per mettere sul tavolo le proposte. Nella prima riunione convocata dall’amministrazione c’era solo la votazione del presidente e all’unanimità si è deciso per la mia elezione. Oggi dobbiamo fare il punto, sui dati del turismo anche se non sono ancora ufficiali. C’è da rinnovare il sito, le brochure, un po’ tutta la comunicazione».

Le posizioni

A proposito della tassa di soggiorno «siamo stati favorevoli al rinnovo purché ci sia un accordo di scopo su come utilizzare questi fondi – spiega Alesi – cosa che non è mai stata fatta in precedenza. La tassa veniva versata e l’utilizzo dei fondi era a insindacabile giudizio dell’amministrazione. La nostra idea è di arrivare a un accordo di scopo, intendiamo arrivare a mettere nero su bianco l’uso che se ne fa di queste risorse, un uso da concertare con gli operatori, con la consulta». In quanto all’estate, com’è andata? «Parleremo anche di questo – fa sapere il presidente – dovremmo aver riportato la cifra in positivo, i primi dati ci vedevano penalizzati rispetto al 2022 ma via via abbiamo recuperato il gap». Preparativi per la Bit? «Stiamo preparando il materiale promozionale da portare a Milano ma la data è troppo ravvicinata rispetto alla costituzione della Consulta e quindi non riusciamo ad incidere come vorremmo stavolta, ma abbiamo tempo per lavorare in maniera positiva. C’è tanto entusiasmo, vedo un buon gruppo che sta lavorando in sinergia, con ottime idee, propositivo. C’è voglia di fare».

La strategia

«Punto - rimarca - a convocazioni a cadenza periodica, mensile, per arrivare alla partenza della prossima stagione con un sito più performante, una nuova brochure, online devono esserci tutte le strutture ricettive, le attività, i negozi. Il sito del comune va calibrato con queste attività, divise per settore, c’è da lavorarci parecchio ma siamo partiti con il piede giusto. Da questa Consulta verrà fuori qualcosa di buono, daremo indicazioni sulle progettualità, parleremo del brand della Riviera del Fermano, accordo di cui Porto Sant’Elpidio fa parte».