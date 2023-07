PORTO SANT’ELPIDIO - Si infiamma il dibattito in Consiglio sui rumori molesti, l’amministrazione semplifica le pratiche e allunga di mezz’ora la possibilità di fare rumore la notte ma per l’opposizione si poteva fare di più. Il punto all’ordine del giorno passa con 11 voti a favore delle modifiche al regolamento e 4 astensioni di Gian Vittorio Battilà e Pierpaolo Lattanzi del Laboratorio Civico, Paolo Petrini della lista civica e Annalinda Pasquali del Pd.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Le legioni romane alla battaglia. A Sassoferrato la rievocazione dello scontro con l'esercito composto da Sanniti, Galli, Umbri ed Etruschi



La materia



L’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente dice che, in materia di inquinamento acustico «la normativa non obbliga a presentare la relazione acustica e quindi eliminiamo l’obbligo della relazione per semplificare le pratiche e dal 16 giugno al 31 agosto, da venerdì a sabato, aumentiamo da mezzanotte a mezzanotte e mezza il limite. Ogni quartiere può realizzare annualmente fino a 5 concerti con ricaduta acustica». Il problema si fa sentire soprattutto in centro, in via Battisti, dove sono allo scontro i commercianti che fanno rete per organizzare eventi e i residenti. Pasquali dice di apprezzare la proposta di semplificazione, ma «mi aspettavo più coraggio da parte dell’amministrazione, forse c’è stata un po’ di fretta. Era opportuno mettere allo stesso tavolo il comitato antirumore e le attività. Questa soluzione credo non soddisfi né le esigenze di un gruppo che chiede di non essere disturbato ma nemmeno le attività che vogliono fare animazione. Le iniziative annuali organizzate dalla cordata di commercianti in centro sono superiori a quelle organizzate, per esempio, a Fonte di Mare. Sarebbe stata opportuna una mappatura delle iniziative».

Battilà chiede «se c’è stata concertazione con i cittadini e gli imprenditori: il problema riguarda soprattutto il rumore che segue alla chiusura dei locali, è anche una questione di sicurezza. Sarebbe utile una vigilanza privata e si potrebbero delocalizzare gli eventi rumorosi all’Orfeo Serafini».



I dubbi



Lattanzi sottolinea che queste «sono problematiche importanti, ci sono interessi contrapposti ma questa soluzione è un po’ cerchiobottista. Il problema è quanto accade fuori dai locali la notte, c’è gente che espleta i propri bisogni in mezzo alla stradae». Il capogruppo di FdI Giorgio Marcotulli chiede collaborazione: «Il documento può essere migliorato - dice -: siamo partiti semplificando e inserendo regole chiare. Il confronto c’è stato». Chiude il dibattito il sindaco Massimiliano Ciarpella: «Questo è un primo passo concertato, frutto di incontri, che ci permette di chiarire cosa si può fare e cosa no. Quello che conta è il dialogo, faremo di tutto per tenere unita la comunità».