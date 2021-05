Bottiglia rotta, coltello e fucile da sub per accanirsi sul rivale: trovato e denunciato

PORTO SANT'ELPIDIO - Aggredisce il rivale prima con una bottiglia rotta, poi con un coltello ed un fucile da sub: denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi un 47enne di porto San Giorgio.

Scene da film tra la Statale e via Marina nella riviera elpidiense, dove un 47enne di Porto San Giorgio, con un fucile subacqueo ad aria compressa, munito di arpione, un pugnale da sub e il vetro di una bottiglia rotta (appositamente), ha tentato di uccidere un 43enne. Dopo che laucni commercianti l'hanno costretto alla fuga sono intervenuti i carabinieri. Hanno sequestrato il pugnale, il fucile e il vetro utilizzati per colpire. Per fortuna l'aggressore è stato disarmato da un paio di persone che l’hanno costretto alla fuga. Rintracciato dopo poche ore e portato in caserma, è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di strumenti atti a offendere. Il 43enne ferito ha una prognosi di 15 giorni, ha un trauma cranico, uno squarcio alla testa e il setto nasale rotto.

