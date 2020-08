Colpo lampo in banca con beffa: il ladri portano via il roller cash, ma è vuoto

PORTO SANT'ELPIDIO - Assalto alla banca, tre delinquenti incappucciati fanno tanto rumore per nulla. Due porte scardinate, roller cash portato via ma bottino zero: il meccanismo, a quanto si apprende, non conteneva banconote.

LEGGI ANCHE:

Colpo alla Bcc di Montecosaro Scalo. Portata via una cassetta di deposito

Gianluca si spegne a 48 anni al San Raffaele: combatteva da marzo contro il coronavirus. Lascia un figlio piccolo

Indagano i carabinieri che si sono fiondati sul posto in pochi minuti con la vigilanza privata ieri alle due di notte, quando è scattato l’allarme alla Popolare di Bari in via Mazzini, la statale alla Faleriense a Porto Sant'Elpidio.



A tentare il colpo all’istituto di credito portoelpidiense sono stati tre uomini incappucciati e con i guanti per non lasciare impronte. Dopo aver sfondato la porta d'ingresso, in due sono entrati e un terzo è rimasto a fare il palo. I banditi hanno tentato di forzare una porta, senza riuscirvi, quindi si sono accaniti sulla porta d’ingresso, hanno puntato al roller cash, sotto le scrivanie, e l’hanno asportato ma risulta che non ci fosse un euro dentro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA