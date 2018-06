Colpo grosso al calzaturificio: i ladri si danno alla fuga con 40mila euro di scarpe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO – Colpo grosso al calzaturificio Ciotti, ladri in fuga con un grosso quantitativo di scarpe già pronto per la consegna, bottino da svariate decine di migliaia di euro.I ladri hanno forzato la porta del magazzino ed hanno rapidamente caricato su un furgone rubato svariate paia di scarpe già imballate e pronte per la consegna, il cui valore dovrebbe sfiorare i quarantamila euro. La scoperta è stata fatta alla riapertura mattutina, indagano i carabinieri.