Sequestro record di cocaina, nove anni di carcere all'ex artigiano

PORTO SANT'ELPIDIO E' stato condannato a nove anni di reclsione l'ex artigiano di Porto Sant'Elpidio nella cui abitazione, lo scorso 18 novembre, i carabienieri di Fermo sequestrarono 23 chilogrammi di cocaina. Come si ricorderà si è trattato del più grosso quantitativo di cocaina mai avvenuto el Fermano. Al centro delle indagini Denis Amaolo , ex artigiano calzaturiero, finito in manette. Questa mattina si è svolta l'udienza con il rito abbreviato alla fine della quale il giudice gli ha inflitto una condanna a nove anni di reclusione.Il blitz era scattato nel pomeriggio del 18 novembre scorso quando i carabinieri, coordinati dal capitano Roland Peluso, hanno fermato una Maserati con targa provvisoria scaduta. Al volante c'era Denis Amaolo. Subito sono scattati i controlli con una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di 23 chili di cocaina, 4 di hashish e 2,30 di sostanze da taglio, oltre a 25 mila euro. L’uomo abitava in una casa lussuosa nonostante fosse disoccupato. La droga sequestrata avrebbe frittato circa 3 milioni di euro. Le indagini sono ancora in corso.