Trovati con la cocaina tre pusher fermati e denunciati dai carabinieri

PORTO SANT'ELPIDIO Fine settimana movimentato a causa l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei flussi veicolari, con il conseguente incremento dei controlli da parte dei carabinieri impegnati a contrastare il crimine predatorio e lo spaccio di stupefacenti. Numerosi posti di controllo eseguiti e decine di pattuglie impiegate lungo le arterie provinciali più importanti e nei centri cittadini hanno permesso di identificare oltre trecento persone di cui molte sono risultate avere precedenti di polizia. In particolare a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della locale stazione, comandata dal Mar. Magg. Corrado Badini, a conclusione di una delicata fase investigativa volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti in centro città, hanno bloccato e controllato tre soggetti di cui hanno osservato i movimenti sospetti (due italiani e un tunisino) già conosciuti alle forze dell’ordine, trovandoli in possesso di diversi grammi di cocaina suddivisa in dosi e di un bilancino elettronico di precisione. I tre sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti all’ autorità giudiziaria fermana.