Urtato da un'auto in corsa, ciclista a terra portato in ospedale

POERTO SANT'ELPIDIO - In via Milano alle 15 sulla rotatoria un ciclista è cauduto a terra dopo che la bicicletta è stata sfiorata con lo specchietto di una Fiat Bravo. L’uomo in sella alla bici, ultrasessantenne della zona, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale ma le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti. Solo una brutta caduta, contratture al collo e alle spalle. L’automobilista, un quarantenne, è sceso subito dall’auto per prestare soccorso e telefonare al 118. Visibilmente scosso, si è interessato delle condizioni del ferito, suo conoscente, e ha seguito tutte le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.