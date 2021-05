Spinta dalle biciclette, il turismo torna in sella: un weekend lungo nel segno di Chiappucci

PORTO SANT'ELPIDIO - Passione per la bici e resilienza: su il sipario con El Diablo Cycling Festival. Il ciclismo a Porto Sant’Elpidio ha la scorza dura e un traino con la Gio.Ca Communication. Vincenzo Santoni, responsabile tecnico, lancia il nuovo format del festival da venerdì a domenica per «crescere ancora, rinnovarsi, proporre un ciclismo di qualità sotto il segno di un campione come Claudio Chiappucci, che lega la sua immagine al trittico di eventi che ingloba agonisti e amatori».

El Diablo Cycling Festival «è un tributo alla città che ha ricevuto il riconoscimento della Bandiera Gialla» rimarca. Venerdì la crono a coppie per amatori (alle 19) allievi, juniores e under 23 insieme agli esordienti nella modalità individuale (tra le 14.30 e le 18.30) sul lungomare tra la zona sud e il centro.

Sabato il nome di Chiappucci si abbina alla Granfondo (partenza 14.30 da largo della Resistenza) e tracciato con tratti in sterrato sulla collina di Cretarola. Domenica la Granfondo dei Tre Santuari con Porto Sant’Elpidio e la Madonna dell’Ambro nella versione andata e ritorno, nella formula cicloturistica-agonistica. Benedizione al giro di boa (partenza 8.40 da largo della Resistenza) e arrivo sullo strappo della Corva. Insieme alla Ca7dete-Bike&Run e all’E-Bike Store Tutti Campioni la new entry è la biciclettata aperta alle city-bike, mtb, e-bike e qualsiasi tipo di bici, contestualmente alla partenza della Granfondo. Nella presentazione a La Perla sul Mare il sindaco Nazareno Franchellucci ha evidenziato: «In questo periodo di ripresa El Diablo Cycling Festival è la prima manifestazione sportiva che si svolge nella nostra città».

L’evento è stato presentato dal giornalista Rai Sport Giorgio Martino. Presenti Fabio Luna, presidente regionale del Coni, Lino Secchi, presidente regionale della federazione ciclistica, frate Gianfranco Priori, rettore del santuario dell’Ambro, Mauro Pieroni, presidente Dima e Hair Services. Tutti hanno parlato del coraggio di ripartire e dell’importanza dell’evento per il ciclismo, con gli amatori a fare da traino al mondo giovanile.

