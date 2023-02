PORTO SANT’ELPIDIO - Sergio Ciarrocca entra in giunta. Il sindaco Nazareno Franchellucci ha recuperato il capogruppo di Civico Impegno, suo uomo di fiducia, sempre in attività per risolvere le piccole e grandi problematiche del verde, delle manutenzioni.



Un uomo del fare che, arrivato all’età di 65 anni avrebbe voluto smettere di fare politica per riposarsi un po’. A lui va una delega di peso come i Lavori pubblici oltre a Segnaletica, Manutenzione del verde, Patrimonio e Infrastrutture. Ciarrocca passa dal Consiglio al Comune e ci si può scommettere che gli è tornata la voglia di fare politica. Il rimpasto di Giunta, dopo le dimissioni dell’assessore Marco Traini, è stato definito ieri mattina. Franchellucci si prende i Servizi sociali dell’assessore dimissionario, ad Emanuela Ferracuti torna il Bilancio, che Traini le aveva sottratto quando era entrato in giunta il 18 agosto 2021, dopo la fuoriuscita di Luca Piermartiri, oggi segretario provinciale Pd.



L’ultimo rimaneggiamento consumato a pochi mesi dal voto compatta la squadra al governo che si è stretta attorno alla candidatura di Paolo Petrini in prospettiva voto. Non entra, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, la presidente del Consiglio Milena Sebastiani che potrebbe bypassare la corsa per le amministrative. Ma Ciarrocca si conferma fedele al primo cittadino e al suo Pd, con la lista di cui fa parte l’assessore Romitelli. «Mi sono sempre dato da fare e adesso vorrei riposarmi» diceva l’altro ieri il neoassessore al nostro giornale e per la maggioranza questa uscita sarebbe stata una grave perdita. «Ringrazio per il riconoscimento del lavoro svolto – ora dice a caldo Ciarrocca – tanti dicono che manca poco al voto, siamo a fine mandato, ma non bado alle critiche. Anche se per poco apprezzo, è un modo per ringraziare. I Lavori pubblici sono importanti, non si risolveranno certo i problemi della Fim in due mesi ma sono contento per la gratitudine che mi è stata dimostrata».



«Mancano tre mesi al termine ma un mese sarà in ordinaria amministrazione – avverte il sindaco – il nuovo assessore non poteva che rientrare nel perimetro di chi aveva esperienza e lavorava attivamente in amministrazione. La scelta più naturale mi è sembrata Ciarrocca, ne abbiamo parlato in maggioranza con le forze che mi sostengono e sono contento. Da quando ho i Lavori pubblici Sergio mi è stato vicino, non mi ha mai abbandonato. Abbiamo sempre lavorato in stretta sinergia, mi è stato al fianco nei momenti più difficili e nei momenti belli, abbiamo un ottimo rapporto, si è sempre impegnato per la città senza mai chiedere nulla. Questa nomina è un riconoscimento a una persona che da anni è impegnato nel settore» la chiosa.