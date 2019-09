Chiusa in bagno tenta di tagliarsi la gola: perde molto sangue, salvata dai familiari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO Novantunenne si chiude a chiave in bagno e infierisce con il coltello alla gola nel tentativo di farla finita. I famigliari la salvano in extremis. Sul posto l’auto medica del 118, l’ambulanza della croce verde e i carabinieri. Come sempre, in questi casi, vanno chiariti tutti i contorni della vicenda. Il personale del pronto intervento è arrivato con la gazzella dell’Arma alle 16.30 in via Milano, poco dopo c’era anche il maresciallo Corrado Badini.L’anziana è stata soccorsa in un lago di sangue, il personale medico ha tamponato le ferite con tutti gli stracci a disposizione, la signora è stata stabilizzata e caricata in barella. Ha perso molto sangue, ne restavano tracce abbondanti sul pavimento e sulle pareti all’ingresso e in bagno. E’ stato necessario il ricovero immediato in ospedale a Fermo, dove l’anziana è stata trasportata in stato di semi incoscienza.