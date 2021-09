Spaccio in centro, crescono i timori. La Volante blocca un pusher con il bilancino nascosto nelle mutande

PORTO SANT'ELPIDIO - Blitz della polizia a Porto Sant’Elpidio. Bloccato in centro un giovane nordafricano. Qui la Volante ha notato un gruppo di ragazzi. Quando i poliziotti si sono avvicinati, nel “fuggi fuggi” generale hanno fermato lo straniero. Nel borsello a tracolla sono stati rinvenuti due involucri, uno con 11 grammi di cocaina e l’altro con 2 di hashish.

Nelle mutande aveva un bilancino di precisione e una confezione di due pile per il suo funzionamento. Il giovane è stato accompagnato in Questura ed ha detto di aver acquistato le sostanze a Civitanova da uno sconosciuto pagandole 700 euro, sperando di guadagnarne molti di più con la vendita al dettaglio. Il giovane è stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio della droga, che è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA