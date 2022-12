Porto Sant'Elpidio città dei centenari: anche nonna Lina Ciarpella spegne 100 candeline

PORTO SANT'ELPIDIO - Cento candeline per Lina Ciarpella che proprio ieri, domenica 18 dicembr,e ha raggiunto l’ambito traguardo.

Nata a Sant’Elpidio a Mare si è trasferita nei comuni del circondario: Fermo, Porto San Giorgio, Morrovalle per poi giungere, nel 1983, a Porto Sant’Elpidio dove vive tutt’oggi.

Lina ha fatto sempre la casalinga mentre il marito era capo stazione. La sua passione era l’ Orto e finché ha potuto se ne è sempre presa cura. E’ stata sempre un punto di riferimento per l’intera famiglia soprattutto per i suoi nipoti.

Domenica i 3 figli Gigliola, Luigina , Elvio insieme ai nipoti e a tanti amici si sono riunioni per festeggiare l’importante traguardo. L’assessore Patrizia Canzonetta è intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale per suggellare il momento donando alla nonnina elpidiense un mazzo di fiori.

A Porto Sant’Elpidio son ben 10 gli ultracentenari.