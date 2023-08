PORTO SANT’ELPIDIO - Non ci sarà il funerale in chiesa per Mattia Casturà, il corpo sarà cremato, così ha deciso la famiglia del 35enne trovato morto in mare. Il corpo era stato avvistato da alcuni surfisti e subito era scattato l’allarme alla Croce Verde e a tutti i bagnini del litorale, uno di loro ha recuperato il cadavere nel lembo di mare tra gli chalet Controvento e Saxa Beach. Secondo una prima ricognizione cadaverica, il giovane sarebbe morto la mattina presto, tra le 7 e le 8.

Le forze dell’ordine



Era un ragazzo conosciuto e benvoluto, un cuore grande, amante degli animali. Con i soccorsi, automedica del 118 e ambulanza da via del Palo, si è mossa tutta la macchina della sicurezza: a sud l’area è stata transennata ma si sono creati ingorghi perché la tragedia è avvenuta praticamente di fronte all’area parcheggio per camper nel pienone di turisti. In spiaggia anche il sindaco Massimo Ciarpella e tutta la giunta al completo, tutti distrutti ma soprattutto l’assessore Enzo Farina, che è arrivato per primo e più degli altri conosceva il giovane.

Da ragazzino

Lo aveva allenato da ragazzino nella squadra di calcio quando Farina allenava il settore giovanile: «Era educato, rispettoso, un bravissimo ragazzo, una grande perdita» dice Farina. Su Facebook si è creato un tamtam degli amici di Mattia, la sua morte lascia senza fiato: «Era un ragazzo dolcissimo, educato e sensibile» si legge nella rete, anche la maestra elementare Mariolina Pieroni lancia un addolorato commento via social: «Quando mi incontravi ti si illuminavano gli occhi e con la voce d’affetto mi dicevi “ciao maestra”, lo sai che occupavi un posto speciale nel mio cuore».

Il giovane viveva con la famiglia a San Filippo, non c’erano suoi documenti in spiaggia, ma tanti lo hanno riconosciuto. C’era lo zio, distrutto dal dolore, la madre non è riuscita nemmeno a vederlo, si è sentita male. La salma è all’obitorio di Fermo, si attendono le decisioni della Procura ma difficilmente sarà disposta l’autopsia, essendo chiare le cause della morte per annegamento.