PORTO SANT’ELPIDIO - Senza lavoro a causa della pandemia e con due figli minorenni a carico ha scommesso sulla sua passione e ora realizza pedali effetti per chitarra e basso che vengono utilizzati dai migliori musicisti italiani. Protagonista della storia è Marco Castellucci, 49 anni, che fin da ragazzo ha abbinato la passione per la chitarra a quella per l’elettronica. Nel 1997 ha fatto parte della band di supporto alla cantante fermana Lighea. Contemporaneamente costruiva per sé alcuni pedali effetti. Una passione mai sopita ma accantonata per lasciare spazio al lavoro e alla famiglia.



Il virus



Nel 2020, complice la pandemia, si è ritrovato senza lavoro. Con una famiglia da tirare avanti, doveva scegliere il suo futuro. Marco ha preso il coraggio a due mani e nel gennaio 2021 ha aperto la sua impresa Mcsound lab grazie alla quale ha unito competenze e passione. Oltre ai pedali effetti, Marco produce anche amplificatori, accessori e effettua customizzazione strumenti e altro. «La pandemia mi ha tolto il lavoro ma mi ha dato anche la spinta decisiva per diventare libero e indipendente» racconta lo stesso artigiano del suono. Una volta messo a punto i prodotti ha cominciato a farsi conoscere sul web. Un altro supporto è arrivato dai professionisti del settore che dopo aver provato il pedale Mcsound sono rimasti affascinati e hanno cominciato a spargere la voce negli ambienti musicali. «Ho sempre avuto la passione per Vasco Rossi. Ho militato per anni in alcune tribute band e così ho avuto la fortuna di conoscere Claudio “Il Gallo” Golinelli e Cristian “Cicci” Bagnoli, entrambi nella band di Vasco Rossi. I due apprezzano il lavoro che faccio e l’utilizzo dei miei prodotti non passa inosservato agli addetti ai lavori» afferma Marco.



L’intesa



Gallo è anche il nome di uno dei pedali creati appositamente per Golinelli mentre per “Cicci” Bagnoli c’è il Pompei. Per promuovere i suoi prodotti, Castellucci ha partecipato ad alcune fiere di settore come il Guitar Show di Padova e sabato 28 gennaio esporrà per la prima volta a Porto Sant’Elpidio, in occasione della masterclass e del concerto “Guitar Heros”, che si svolgerà proprio al teatro delle Api con Maurizio Solieri, Federico Poggipollini e lo stesso Bagnoli.



La masterclass



La collaborazione con Bagnoli ha portato anche ad una masterclass incentrata sull’effettistica analogica che verrà divulgato nelle scuole di musica. «Cosa hanno di speciale i miei prodotti? Sono fatti a mano con componenti di qualità rispetto alla maggior parte dei prodotti made in Cina che si trovano sul mercato. Anche le lavorazioni di finitura vengono eseguite a Porto Sant’Elpidio» replica Marco Castellucci che impiega circa 3 ore di lavoro, mettendo a frutto tutta la sua competenza ed esperienza, per realizzare un pedale effetti.



L’uso



I prodotti Mcsound vengono utilizzati anche da altri musicisti italiani di prim’ordine dei quali però Marco, per riservatezza, preferisce non fare nomi. «Inizialmente è stata dura affrontare un’avventura come questa ma pian piano sto avendo delle soddisfazioni e quest’anno spero di poter diffondere ancora di più i miei prodotti arrivando anche all’estero. Un passo alla volta».