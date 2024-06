PORTO SANT’ELPIDIO Varato il cartellone per il Mundial Beach Soccer che tocca le sue 14 edizioni. L’evento, Trofeo Linea Oro gioielleria e Calzaturificio Les Femmes, è stato presentato al Gigli e si svolgerà dal 30 luglio al 3 agosto, ma si aprirà il 27 luglio, in piazza Garibaldi, con l’esibizione di danza sportiva Beach Dance Festival.

La scelta

Visti i lavori in corso all’ex Orfeo Serafini, da sempre sede della manifestazione, il torneo si sposterà, sempre sul lungomare, immediatamente a sud della pineta ed il Beach Soccer Village sarà allestito all’altezza della piattaforma da basket. «Parliamo di un torneo - dice il sindaco Massimiliano Ciarpella - di alto livello, ma la manifestazione agonistica va oltre lo sport ed è una vetrina per la città, ha il supporto di associazioni di categoria ed attività commerciali, avrà una diffusa copertura sui canali Sky, è attenta alla solidarietà, abbraccia altre discipline sportive».

Agostino Renzi, alla guida del comitato organizzatore, entra nel dettaglio: «Siamo sicuri che l’area in questo nuovo tratto del litorale sarà un successo, il villaggio che stiamo mettendo a punto sarà un salotto ed ospiterà anche attrazioni per bambini e famiglie. Ci saranno anche trofei giovanili che coinvolgeranno quasi 300 ragazzi, avremo anche il torneo amateur che vedrà in campo le squadre degli amministratori locali, della Cna, dei sommelier ed un team solidarity. Avremo anche una partita di solidarietà tra una selezione delle squadre internazionali e i ragazzi dell’associazione Anthropos. Avremo anche, il sabato, una sfilata di moda organizzata da alcune boutique della città».

Maurizio Iorio, ex calciatore, ha creato 25 anni fa la lega Beach Soccer e ricorda gli inizi. «Mi chiamò Ubaldo Righetti, un amico comune, proponendomi di organizzare l’evento nella vostra città. Incontrai Gabriele Vesprini ed Andrea Putzu e quest’avventuta è iniziata. Nel nostro tour, Porto Sant’Elpidio è il fiore all’occhiello, sulle 8000 ore di televisione del nostro evento, 500 sono state girate qui. Avremo 6 squadre di ottimo livello: Italia, Croazia, Lussemburgo, Germania, Albania, Gambia. Si partirà con il torneo martedì 30 luglio, con due partite serali, dopo la fase eliminatoria avremo le semifinali venerdì e le finali sabato 3 agosto».

Il sostegno

Per la Regione è intervenuto il consigliere Andrea Putzu: «Siamo partiti con l’idea di organizzare qualcosa di nuovo a Porto Sant’Elpidio. Meritava di essere inserito tra i grandi appuntamenti sportivi della Regione». Gabriele Vesprini, titolare di Linea Oro e sponsor dell’evento, sottolinea: «Si lavora ad iniziative del genere per senso di appartenenza alla città, mi piacerebbe che contagiasse le altre attività commerciali». Presente per un saluto anche il parroco don Tony Venturiello, mentre Renato Camilli, della Federazione italiana danza sportiva, attende per il Beach Dance Festival «la prova del fuoco di un grande successo». Ad allestire il villaggio saranno Cna e l’azienda Macap.