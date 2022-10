PORTO SANT’ELPIDIO - Inizia la sfida sul caro energia non solo per le aziende fermane ma anche per gli enti locali. A breve sarà pubblicato il bando del Ministero della Transizione ecologica per l’efficienza energetica, opportunità di finanziamenti a fondo perduto per i comuni. «Un’opportunità che l’amministrazione non può disattendere – dice il consigliere comunale Marcotulli – dobbiamo essere pronti, con progetti di fattibilità. L’avviso è stato trasmesso alla Corte dei Conti ma le amministrazioni comunali potranno già predisporre progetti. Ci sono i presupposti per portare avanti lo sviluppo di comunità energetiche a iniziativa pubblica, coinvolgendo i privati, cittadini e imprese, per massimizzare le opportunità e gli incentivi fiscali previsti. Gli strumenti esistono, altri Comuni si stanno muovendo. E’ indispensabile anticipare i tempi. Stiamo organizzando un evento pubblico per sensibilizzare sul tema della green economy» chiosa il consigliere.

APPROFONDIMENTI I CONSIGLI Basta una valvola sul termosifone per risparmiare sulla bolletta. Ecco come LAVORO Smart working fa risparmiare 600 euro l'anno, ma le bollette aumentano di 400



Gli altri Comuni



Altri comuni si stanno già muovendo, come Ascoli Piceno per esempio, che sta portando avanti iniziative ben strutturate. Ha avviato un bando per coinvolgere la cittadinanza e le imprese. L’obiettivo è semplice: si tratta di investire per produrre energia elettrica e avere più soggetti nella comunità energetica che possano consumare energia durante tutto l’arco delle giornata, così da aumentare al massimo l’autoconsumo e gli incentivi dello Stato tramite il gestore dei servizi energetici. L’adesione è aperta sia a soggetti produttori che a soggetti consumatori. Nel primo caso l’energia prodotta in eccesso e immessa nella comunità determinerà un vantaggio per il produttore mentre nel caso di soci solo consumatori, se utilizzeranno la corrente disponibile nella comunità, avranno comunque un risparmio sulla bolletta per una riduzione dei costi anche del 40%.



Gli incentivi



Il ministero mette a disposizione un fondo da 320 milioni per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici.Firmato il 3 ottobre dal direttore generale della direzione Incentivi energia, l’avviso pubblico per la sostenibilità e l’efficienza energetica dei Comuni prevede progetti finanziabili con la misura a sostegno di investimenti su diverse tipologie di impianti: fotovoltaici, solari termici, a pompa di calore per climatizzazione, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, generatori di calore. Il finanziamento sarà concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili secondo una procedura a sportello che prevede la semplificazione degli adempimenti burocratici per la procedura di acquisto e per concessione ed erogazione del finanziamento. Infine Giorgio Marcotulli capogruppo di Fratelli d’Italia lancia le camminate all’alba, con lo slogan “la politica in movimento” accende la campagna elettorale in prospettiva amministrative di giugno. Si parte stamattina alle 6.30 sempre allo stesso orario lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato prossimi. Ritrovo alla rotonda del lungomare centro per commentare la cronaca dei quotidiani e le notizie di politica locale.